Projection « Ping Pong Summer » + rencontre et animation L’Archipel Paris, 2 juillet 2023, Paris.

Projection « Ping Pong Summer » + rencontre et animation Dimanche 2 juillet, 15h00 L’Archipel Séance gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Film sur le PING PONG

Ping Pong Summer de Michael Tully

États-Unis, 2014, 1h32, comédie (version anglaise sous-titrée en français)

Été 1985. Radford Miracle, jeune adolescent solitaire mais sympathique, est obsédé par le ping-pong, le hip-hop… et Stacy Summers, la fille populaire sur laquelle il a flashé dès son arrivée. Sportif médiocre, piètre danseur et a priori peu dragueur, cet été sera pourtant le sien…

+ rencontre et animation autour du Ping pong.

L’Archipel 17 boulevard de Strasbourg 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Denis Île-de-France https://www.larchipelcinema.com/ [{« type »: « email », « value »: « marine.jolivet@cip-paris.fr »}] Véritable éclaireur de la création cinématographique contemporaine, le cinéma L’Archipel présente et défend le travail de cinéastes qui renouvellent les genres et les formes. Lieu vivant d’échanges et de rencontres avec les artistes et les passeurs, il propose également une programmation et des animations jeune public de qualité, ainsi que des films de patrimoine en 35mm ou restaurés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00

© 2014 Potemkine. Tous droits réservés