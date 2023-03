La boîte à goûter | Pour les 6-11 ans l’Archipel Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère . À l’heure du goûter, la Médiathèque de Fouesnant prépare une surprise pour les 6-11 ans : lecture, partage de coup de cœur, film, jeu… ____ Tous les rendez-vous de La boîte à goûter : les vendredis 21 octobre, 16 décembre, 10 février et 14 avril de 17h00 à 18h00 contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 14 14 http://www.archipel-fouesnant.fr/ l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

