RODOLPHE BURGER, SOFIANE SAIDI L’ARCHIPEL Fouesnant, 4 avril 2024, Fouesnant.

Ces trois compères se sont souvent croisés. Parfois en compagnie du regretté Rachid Taha, mais aussi dans divers projets sur le registre rock-électro-oriental défriché par lui. La constitution d’un trio, en 2020, coulait donc de source. Mademoiselle fait bloc, alliage de ses égos fondus sous le feu des musiques ardentes.Enfiévré par la tension des cordes et la transe des machines, le trio voyage entre le raï de Sidi Bel Abbès, le blues du Delta et le rock.Il propose des compositions communes sur des textes en français et en arabe et quelques reprises de George Thorogood (I Drink Alone) et Jimi Hendrix (Hey Baby) auquel Mehdi Haddab est souvent comparé. Sous son titre de civilité, Mademoiselle cache trois personnalités mordantes dont l’association produit une poésie qui plairait beaucoup au fantôme bien aimé.

Tarif : 10.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ARCHIPEL 1 RUE DES ILES 29170 Fouesnant Finistère