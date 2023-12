THOMAS KAHN L’ARCHIPEL Fouesnant, 14 mars 2024, Fouesnant.

À l’écoute de Thomas Kahn, Tourangeau d’origine et Auvergnat d’adoption, on se retrouve immédiatement projetés dans le sud des États-Unis ! La voix, la section de cuivres, la rythmique à l’équerre nous ramènent aux heures glorieuses de la Soul music, en compagnie d’Otis Redding, Aretha Franklin, James Brown…Chanteur à l’histoire personnelle chargée d’émotions, il utilise d’abord sa colère comme combustible au sein de projets rock. En plongeant ensuite corps et âme dans la soul, il choisit la douceur et la lumière. Il trouve dans cette musique des valeurs qui lui sont chères : la transmission, la sensibilité, la chaleur, la sincérité…Sa voix puissante rappelle quelques intonations épicées d’Otis Redding ou encore Lee Fields et, sur un registre plus calme, c’est Ben Harper qui s’invite dans l’imaginaire de l’auditeur. Sur scène, le chanteur enchaine des tubes dignes des plus grandes figures du genre, sublimés par des cuivres étincelants, des basses dansantes et une voix à la tendre âpreté.

Tarif : 10.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ARCHIPEL 1 RUE DES ILES 29170 Fouesnant Finistère