H-BURNS ET ANIMAL TRISTE L’ARCHIPEL Fouesnant, 17 février 2024, Fouesnant.

H-BurnsH-Burns est un ambassadeur français au service de la musique nord-américaine. Celle des grandes plaines, des petites villes, des road-trips sur la côte ouest…Tantôt calme, tantôt agitée, de l’eau a coulé depuis ses débuts en solo en 2006. Il a publié un beau corpus d’albums où se croisent folk acoustique et rock électrique, ambition minimaliste et lyrisme maîtrisé. Ce qui semble parfaitement condensé dans son neuvième album studio, Sunset Park, paru en février 2023.La solitude, la séparation, le manque… Autant de sujets que le chanteur et compositeur chante, presque exclusivement en anglais, sur une musique folk rock parfois contemplative, parfois enlevée, mais toujours réconfortante. En 2023, il produit un titre en duo avec Dominique A. S’ils ne chantent pas dans la même langue, ils partagent une même sensibilité, douceur et fragilité.Animal TristeSi l’animal est triste, il continue à danser !Cette hydre à six têtes, émanation des groupes rouennais La Maison Tellier (accueilli par l’Archipel en octobre 2022) et Darko, réhabilite un rock organique, électrique et mélodique.On comprend à l’écoute du deuxième album du groupe, Night of the Loving Dead, que l’époque n’est pas au rose-bonbon. Mais la joie noire du rock perce la brume à coups de voix et de guitares. On y entend les références chères au groupe : Nick Cave, Sixteen Horsepower ou The Black Angels. Le groupe normand peaufine un rock intemporel, sans artifices, qui se frotte aux fantômes du passé avec une sincérité totale et un réel talent.

Tarif : 10.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

L’ARCHIPEL 1 RUE DES ILES 29170 Fouesnant Finistère