LUCAS SANTTANA ET THE SOLAR BAND L’ARCHIPEL Fouesnant, 19 janvier 2024, Fouesnant.

Né à Salvador de Bahia, Lucas Santtana est l’héritier des Tropicalistes brésiliens qui, derrière les figures de Caetano Veloso ou Gilberto Gil, se sont érigés contre la dictature. Album après album, il s’affirme comme une figure incontournable et réjouissante de la nouvelle génération de musiciens brésiliens.Tout en douceur et en inventivité, ce multi-instrumentiste, auteur-compositeur et producteur mêle musique brésilienne, musique électronique, pop et jazz.Son dernier album, O Paraiso, est né de l’envie de ré-enchanter notre vision d’une planète bien malmenée. Comme souvent dans la musique brésilienne, les sujets sont graves mais traités avec une élégance joyeuse. Cette musique est solaire et festive. La guitare acoustique et la voix suave de Lucas Santtana confèrent une douceur et une légèreté salvatrices à des textes engagés, jamais résignés. Les percussions, enrichies d orchestrations et de textures plus électroniques, apportent, elles, un ton joyeux et dansant.

Tarif : 10.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ARCHIPEL 1 RUE DES ILES 29170 Fouesnant Finistère