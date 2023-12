TRIO PHILIPPE CASSARD, ANNE GASTINEL L’ARCHIPEL Fouesnant, 14 janvier 2024, Fouesnant.

Solistes et concertistes de renom, Philippe Cassard (piano), Anne Gastinel (violoncelle) et David Grimal (violon) commencent à jouer en trio au milieu des années 2000. Ils sont depuis invités dans de nombreux festivals et saisons musicales en France et à l’étranger. Leur répertoire comprend des trios de Haydn, Schubert, Schumann, Brahms, Ravel, Chausson, Fauré et Beethoven.La réunion de ces trois artistes animés par une passion commune constitue un moment exceptionnel.Ils interprètent ici une des plus célèbres œuvres de Schubert que nous avons plaisir à enfin présenter sur la scène de l’Archipel : le Trio pour piano et cordes n° 2 en mi bémol majeur. Composée en 1827, au crépuscule de la vie du compositeur, cette pièce de musique de chambre est emplie des tendres nostalgies et des élans lyriques caractéristiques de ce compositeur romantique. Le Trio pour piano et cordes n° 1 de Brahms a quant à lui été composé durant l’hiver 1853-1854. Une œuvre de jeunesse que le compositeur révisera près de quarante ans plus tard, la rendant plus concise et mariant élégamment fougue des primes années et maturité.Programme :- Johannes Brahms : Trio pour piano et cordes n° 1 en si majeur opus 8- Franz Schubert : Trio pour piano et cordes n° 2 en mi bémol majeur opus 100

Tarif : 10.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-01-14 à 17:00

Réservez votre billet ici

L’ARCHIPEL 1 RUE DES ILES 29170 Fouesnant Finistère