VANESSA WAGNER L’ARCHIPEL Fouesnant, 7 décembre 2023, Fouesnant.

VANESSA WAGNER L’ARCHIPEL a lieu à la date du 2023-12-07 à 20:30:00.

Tarif : 10 à 26 euros.

Musicienne expérimentée et imprévisible, Vanessa Wagner allie le classique du conservatoire à la composition contemporaine et au minimalisme.Née à Rennes, elle a reçu le Premier prix du Conservatoire National Supérieur de Musique à l’âge de 17 ans et une Victoire de la Musique classique en tant que « révélation solo instrumentale » à 26 ans. Depuis lors, la pianiste se produit dans le monde entier. Elle a travaillé aux côtés du musicien électronique Murcof et a reçu de nombreux éloges de la part d’éminentes institutions musicales classiques. Elle a obtenu des prix en tant que pianiste de concert et a délibérément intégré des œuvres de talents émergents et inédits au sein de son répertoire.Dans Mirrored, son quatrième album paru en 2022, elle rassemble des études pour piano solo d’un minimalisme gracieux et d’une finesse rare. Ces réinterprétations d’œuvres de compositeurs aussi variés que Philip Glass, Nico Muhly, Moondog (le mentor de Vanessa Wagner), le récemment regretté Ry.ichi Sakamoto, Leo Ferré et Camille Pepin dévoilent l’extraordinaire étendue des capacités sensibles de la pianiste dont le toucher rend hypnotiques et magiques ces pièces contemporaines.

Réservez votre billet ici

L’ARCHIPEL

1 RUE DES ILES Fouesnant 29170

