LESCOP L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan, 17 mars 2024, Perpignan.

Après le succès du tube cold wave La forêt, Lescop sort du bois à nouveau après avoir pris . le temps de composer, de peaufiner, de choisir et de s’entourer. Et le temps d’inventer son nouveau son, son nouvel esprit, d’allier son passé et son futur. Radio est le 1er single de son nouvel album (sortie début 2024), réalisé par Thibaut Frisoni et mixé par Ash Workman (Metronomy, Baxter Dury). Sur scène, terrain de jeu qu’il affectionne plus que tout, il sera plus Lescop que jamais, synthétiquement électrique.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 18:00

Réservez votre billet ici

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66