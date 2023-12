VOYOU L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan, 8 février 2024, Perpignan.

Les voyages, les rencontres confèrent au nouvel album Les Royaumes Minuscules une chaleur palpable. À la manière des musiques sud-américaines, de la nouvelle scène soul jazz UK et des musiques orientales dans lesquelles Voyou aime s’immerger au quotidien, ce dernier opus déborde d’âme. De la joie à de la pudeur, de l’élégance à la malice les textes et la musique de Voyou nous emmène dans une odyssée enveloppante et délicate.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan