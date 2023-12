MAXWELL FARRINGTON – MAXWELL FARRINGTON ET LE SUPERHOMARD L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan, 20 janvier 2024, Perpignan.

Paru au printemps 2021, très largement salué par la critique, Once dévoilait la pop orchestrale et lumineuse de Maxwell Farrington & Le SuperHomard. Au-delà de cette élégance, au-delà de leurs chansons solaires, au-delà de ce chant majestueux, on éprouve le sentiment profond que la musique est avant tout une histoire de rencontre et de partage. I Had it All (EP – mai 2022) délivrait 6 nouveaux trésors, 6 nouvelles preuves du talent éclatant de ces musiciens.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66