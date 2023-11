Vieille peau – les femmes, leur corps, leur âge L’Archipel Arles, 19 novembre 2023, Arles.

Comment dire aux femmes : « C’est merveilleux de vieillir ! » quand depuis leur plus jeune âge on les met en garde contre les rides et les cheveux blancs ? Quand le spectre de la vieille peau continue de hanter tous les esprits ? Quand, passé quarante ans, les femmes disparaissent littéralement de nos imaginaires, de nos livres et de nos écrans ?

L’autrice et militante Fiona Schmidt décortique, avec drôlerie et douceur, la honte, les humiliations, les silences qui collent au corps des femmes, le double standard sexiste qui pèse sur leur vie, leur sexualité ainsi que leur carrière, et nous entraîne dans une odyssée intime, culturelle et sociale terriblement libératrice où l’on pourra croiser, entre autres, Kim Kardashian, Angelina Jolie, Susan Sontag et Simone de Beauvoir.

Nous pouvons toutes et tous nous emparer, jeunes et moins jeunes, de son ouvrage, non pas pour réfléchir à ce que le temps qui passe nous inflige mais à ce que nous allons bien pouvoir faire du temps qu’il nous reste !

L’objectif de cet atelier d’arpentage ? Lire et penser ensemble !

Stéphanie Bailliu, membre de la Collective, propose une méthode de lecture collective qui permet à chacun.e de découvrir une partie du livre et de partager, en petit groupe, ce qui nous a touché.e, interrogé.e, étonné.e, énervé.e ou enthousiasmé.e !

Rendez vous ce dimanche de 15h30 à 19h pour découvrir ensemble cet ouvrage tout juste paru chez Belfond.

> Merci de prévenir par texto ou mail si vous souhaitez participer à ce temps partagé.

L’Archipel 75 avenue Stalingrad, 13200 ARLES Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « lacollectivearles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 51 24 53 97 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

