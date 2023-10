Les nébuleuses – une expérience de théâtre intergénérationnel L’Archipel Arles, 7 novembre 2023, Arles.

Les nébuleuses – une expérience de théâtre intergénérationnel Mardi 7 novembre, 10h00, 13h45, 17h45 L’Archipel gratuit

Du 7 novembre au 2 décembre 2023 – Un engagement sur 4 semaines – Une expérience unique

> Depuis des Lunes en 2022 avait réuni 15 participantes et avait été une expérience forte, « intense en émotions », « donnant de la force et la confiance en soi »… C’est donc la deuxième édition!

L’objectif ?

– dans une atmosphère bienveillante et amusante, se faire du bien et partager un moment entre femmes : exercices de respiration, autour de la voix, du corps, jeux et mises en scène. Aucune condition pré-requise sinon l’envie d’essayer ! (pas besoin de parler le français, d’avoir fait du théâtre, d’être à l’aise à l’oral !…)

– un projet autour du théâtre et de l’intergénérationnel pour aboutir à la création d’une forme artistique et esthétique (dont nous serons fières et que nous aurons envie de partager avec notre entourage proche).

– Travailler la question de l’intérgénérationnel et de la transmission du matrimoine (objets, histoires, conseils, chansons..)

Plus que la présentation finale, c’est le cheminement qui est le plus important :

– oser prendre la parole, apprendre à s’écouter, permettre à toutes les participantes de se raconter un peu.

– créer du lien entre les femmes : au sein de chaque groupe d’âge d’abord, puis de façon inter-générationnelle.

– replacer les histoires individuelles dans un récit commun

QUESTIONS PRATIQUES :

6 ateliers + 1 temps de partage & de présentation animés par deux comédiennes professionnelles de la compagnie Le Bazar Palace

> Mardi 7, jeudi 9, mardi 14, mardi 21, jeudi 23, lundi 27 et mardi 28 novembre

> Horaires : 10h/12h pour + 60 ans /13h45/15h45 pour 25-60 ans / 17h45/19h45 pour les plus jeunes

Samedi 18 novembre 16h : visite collective et privée du Musée bleu “les femmes arlésiennes dans l’antiquité”

Samedi 2 décembre 16h : Présentation et partage à l’auditorium du Musée bleu

> Présence indispensable à l’ensemble des ateliers – premier atelier d’essai

> Garde d’enfants possible sur place

> Possibilité d’organiser un transport pour les plus éloignées

> INSCRIPTIONS NÉCESSAIRES (places limitée)

Lieu des ateliers:

LA COLLECTIVE (lieu ressource pour toutes)

75 avenue Stalingrand

13200 ARLES

Bus Arrêt Saxy

Lignes 2, 4

L'Archipel 75 avenue Stalingrad, 13200 ARLES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T10:00:00+01:00 – 2023-11-07T12:00:00+01:00

2023-11-07T17:45:00+01:00 – 2023-11-07T19:45:00+01:00

