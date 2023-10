Marché d’artisans créateurs L’Archipel Arles, 14 octobre 2023, Arles.

Marché d’artisans créateurs Samedi 14 octobre, 11h00 L’Archipel entrée libre

De 11h à 21h

Journée festive à l’Archipel

+ de 15 exposant.es artistes et artisan.es : céramique, dessin, maroquinerie, objets décoratifs, bougies, oeuvres brodées, gravure…

Un food truck présent en continu pour se désalterer et se nourir!

Un bel espace extérieur pour profiter du soleil!

Un concert à 16H30 de Delphine Capron, accompagnée par la contrebasse et la batterie de Pierre Lacube. Folk – mise en musique de nombreux poèmes (Neruda, Gabriela Mistral, Silvia Plath, William Wordworth, Marie Huot ou René Char…)

L’Archipel 75 avenue Stalingrad, 13200 ARLES Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00

@Collectif Matière à