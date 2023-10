Maquillage : atelier et rencontre avec Valentine Pétry L’Archipel Arles, 4 octobre 2023, Arles.

Maquillage : atelier et rencontre avec Valentine Pétry Mercredi 4 octobre, 15h30, 18h30 L’Archipel entrée libre

La Collective et la librairie Les Grandes Largeurs organisent la venue d’auteur.ices sur des questions qui nous préoccupent : le corps, la sexualité, l’autodéfense, la représentation des femmes, les luttes pour l’égalité…

Chaque rencontre se décline en deux temps : un atelier pour une dizaine de participant.es à la Collective en présence de l’auteur.ice et une rencontre ouverte à toutes et tous à la librairie Les grandes Largeurs.

Ce mercredi 4 octobre, notre invitée est Valentine Pétry, journaliste indépendante pour la presse féminisite et autrice de Make-up, le maquillage mise à nu, paru aux éditions Pérégrines.

Atelier > 15H30 17H30

Atelier « soin du visage et partage autour de notre rapport au maquillage, quelque soit notre âge », animé par Valentine Pétry et Anne Berthoud, socio-esthéticienne.

Le maquillage est à la fois intime, personnel et politique: on a toutes un avis et des pratiques qui peuvent évoluer avec le teps. Parlons ens ensemble le temps d’un atelier pour prendre soin d enous, choisir de se maquiller (un peu, beaucoup, comment? )

Dès 16 ans. Sur réservation. A La Collective.

Rencontre > 18H30

Rencontre et partage avec Valentine Pétry à la librairie Les Grandes Largeurs, animée par Emilie Pautus. Autour de « MAKE UP, le maquillage mis à nu »

Contrairement à la mode et la parfumerie, qui se sont construites en exaltant la créativité de quelques figures iconiques, le maquillage n’est pas considéré comme un art et est souvent réduit à un simple enjeu de consommation. Pourtant, on lui a attribué tout un tas de pouvoirs. Il a été vendu aux femmes comme un indispensable, censé leur permettre d’être tour à tour une femme sexy, professionnelle, présentable, rebelle, confiante… À l’inverse, on lui reproche de cacher la beauté naturelle, d’être mensonger, amoral, nocif pour la santé, pour la planète…

Que l’on en mette ou pas, le maquillage est révélateur de nos obsessions, nos désirs, notre rapport au corps…

… Du pink marketing aux formules green, du culte de la beauté à celui de la wellness, des concours de drag queens à l’émergence du maquillage pour hommes, Valentine Pétry analyse l’évolution et les enjeux contemporains (inclusivité, santé, respect de l’environnement…) d’une industrie cosmétique qui inspire autant la méfiance que la fascination !

L’Archipel 75 avenue Stalingrad, 13200 ARLES Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « lacollectivearles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0651245397 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T15:30:00+02:00 – 2023-10-04T17:30:00+02:00

2023-10-04T18:30:00+02:00 – 2023-10-04T20:00:00+02:00

rencontre féminisme