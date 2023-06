Autodéfense verbale et physique L’Archipel Arles, 7 septembre 2023, Arles.

La Collective et le CIDFF proposent un stage RIPOSTE de 2 jours pour un groupe de femmes* de + 17 ans.

Suivre le stage RIPOSTE c’est :

– S’encourager à RIPOSTER lors de harcèlements ou d’agressions, qu’elles soient physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles, par des proches ou des inconnus.

– Pratiquer des TECHNIQUES PHYSIQUES ET VERBALES simples et efficaces par le biais de discussion, de mises en situation et de jeux de rôle.

– Apprendre à SE PROTÉGER dans une ambiance coopérative et chaleureuse avec d’autres femmes (une formatrice pour un groupe de 10 à 16 participantes).

– S’AFFIRMER au quotidien, se sentir plus libre et plus confiante.

– Se concentrer sur ce que l’on PEUT faire, et non sur ce que l’on ne peut pas faire.

Cette forme d’autodéfense est adaptée à toutes, quel que soit son âge et sa condition physique.

Les formatrices sont diplômées de la méthode RIPOSTE, issue du programme ACTION enseigné depuis 1984 au Québec.

La méthode Riposte repose sur des principes d’empowerment (prendre ou reprendre le pouvoir sur ses choix), de solidarité entre femmes et anti-oppressions (lutte contre les discriminations sexistes, racistes ou liées aux situations de handicap, à l’orientation sexuelle, à la transphobie, à l’âge, la religion, la langue, le niveau scolaire, la classe sociale…)

* Le stage est pensé pour les femmes (cis et trans) en tant que catégorie sociale ciblée par des agressions spécifiques.

> De 9h à 16h30. La participation aux 2 journées est nécessaire.

Stage proposé en partenariat La Collective et le CIDFF, avec le soutien de l’ACCM. Le lieu sera communiqué au moment de l’inscription.

> Inscriptions et infos (attention nombre de places limitées)

lacollectivearles@gmail.com

accueil.cidff.arles@gmail.com

Tél. 06 51 24 53 97 / 04 90 93 47 76

