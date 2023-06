Autodéfense verbale et physique pour jeunes filles L’Archipel Arles, 1 juillet 2023, Arles.

Autodéfense verbale et physique pour jeunes filles Samedi 1 juillet, 09h30 L’Archipel stage à prix libre (indication de tarifs possible)

Un stage riposte, pourquoi ?

– S’entraîner à poser ses limites verbalement et physiquement

– Éviter l’escalade

– Apprendre à reconnaitre les différents types de violences

– S’affirmer au quotidien, se sentir plus libre et plus confiante.

– Pratiquer des techniques physiques simples issues des arts martiaux et des outils d’autodéfense mentale et émotionnelle

– Se concentrer sur ce que l’on peut faire et non sur ce que l’on ne peut pas faire

Ce stage pour les jeunes filles entre 14 et 16 ans est proposé par La Collective & le CIDFF. Il est animé par Amélia Garrigues, formatrice diplômée de la méthode RIPOSTE, de l’ARCAF (Marseille) (https://assoarcaf.wordpress.com).

Quand ? Le samedi 1 er juillet, de 9h30 à 17h. Le déjeuner est prévu et servi sur place.

Où ? à La Collective, 75 avenue Stalingrad. 10 mn à pied du centre-ville et du Trébon. Arrêt de bus SAXY.

Stage à prix libre.

Inscription nécessaire.

L'Archipel 75 avenue Stalingrad, 13200 ARLES Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:30:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

