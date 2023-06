Atelier & rencontre avec Tal Madesta L’Archipel Arles, 15 juin 2023, Arles.

Atelier & rencontre avec Tal Madesta Jeudi 15 juin, 15h30 L’Archipel réservation conseillée pour l’atelier

La Collective et la librairie Les Grandes Largeurs organisent la venue d’auteur.ices sur des questions féministes : le corps, la sexualité, l’autodéfense, la représentation des femmes, les luttes pour l’égalité…

Chaque rencontre se décline en deux temps : un atelier pour une quinzaine de participant.es à la Collective en présence de l’auteur.ice et une rencontre ouverte à toutes et tous à la librairie Les grandes Largeurs.

Ce jeudi 15 juin, notre invité est Tal Madesta, journaliste indépendant spécialiste des questions LGBTI et auteur de deux ouvrages dont La Fin des monstres aux éditions de La Déferlante.

*> 15H30 17H30

*_Atelier d’écriture de formes courtes autour de thématiques en lien avec l’identité et le genre. Co-animé par Tal Madesta et Hugo Amour, écrivain, poète et membre actif de la Queerteam arlésienne.

Ils proposeront tour à tour un thème de leur choix avec une contrainte de temps de 15 minutes d’écriture. Le partage par la lecture à voix haute des textes rédigés sera bienvenu mais non obligatoire.

Atelier ouvert à toutes et tous à partir de 16 ans. A La Collective. Réservation conseillée.

*_> 18H30

*_Rencontre et partage avec Tal Madesta à la librairie Les Grandes Largeurs, animée par Emilie Pautus. Autour de _La fin des monstres. Récit d’une trajectoire trans.

« Je ne suis déjà plus celle que j’étais, mais pas encore celui que je veux devenir. »

En 2020, Tal Madesta entame une transition de genre. En prenant ce chemin qui implique de redéfinir entièrement son rapport à soi, aux autres, au monde social, il va faire l’expérience désolante de la violence transphobe et du deuil. Mais Il va aussi découvrir la joie d’aimer autrement et d’expérimenter avec intensité sa propre liberté. Entre rage et lumière, Tal Madesta livre le récit d’une révolution intime, en même temps qu’un plaidoyer passionné pour l’émancipation des personnes trans.

