L’Archipel invite Studio Franceschi L’Archipel Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

L’Archipel invite Studio Franceschi L’Archipel, 6 mai 2023, Arles. L’Archipel invite Studio Franceschi Samedi 6 mai, 14h30 L’Archipel entrée libre L’Archipel est un tiers-lieu arlésien. Il réunit des associations et des artisants, des artistes et créateurs.

Ce samedi 6 mai, nous vous proposons de découvrir les activités du tiers-lieu tout en profitant de la musique des élèves de l’école de musiques actuelles Studio Franceschi.

Ouverture des portes de 14h30 à 21h. L’Archipel 75 avenue Stalingrad, 13200 ARLES Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:30:00+02:00 – 2023-05-06T21:30:00+02:00

2023-05-06T14:30:00+02:00 – 2023-05-06T21:30:00+02:00 musique concerts

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu L'Archipel Adresse 75 avenue Stalingrad, 13200 ARLES Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age max 99 Lieu Ville L'Archipel Arles

L'Archipel Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

L’Archipel invite Studio Franceschi L’Archipel 2023-05-06 was last modified: by L’Archipel invite Studio Franceschi L’Archipel L'Archipel 6 mai 2023 Arles L'Archipel Arles

Arles Bouches-du-Rhône