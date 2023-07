Atlantic Bar L’Archipel Alès Catégories d’Évènement: Alès

Gard Atlantic Bar L’Archipel Alès, 22 juillet 2023, Alès. Atlantic Bar 22 et 23 juillet L’Archipel Projection du film-documentaire Atlantic Bar (2022), en présence de la réalisatrice Fanny Molins et des protagonistes Nathalie Gascon et Jean-Jacques Mordini L’Archipel 75 avenue Stalingrad Alès 30100 Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T21:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-07-22T21:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:30:00+02:00
2023-07-23T21:30:00+02:00 – 2023-07-23T23:30:00+02:00

