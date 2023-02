L’Archignacoise, 26 février 2023, Archignac OT du pays de Fénelon Archignac.

Salle des fêtes Archignac Dordogne

2023-02-26 07:30:00 – 2023-02-26

Dordogne

5 EUR L’Archignacoise est organisée par l’Association Archignac en Fête. C’est une Course nature se déroulant sur les communes de Archignac et Saint-Amand de Coly situées entre Montignac et Sarlat.

Marche :

9 km (D+120) 15 km (D+280) 25 km (D+590)

Tarif en ligne: 5€

Départ libre entre 7h30 et 9h00

Trail loisir

Départ libre entre 7h30 et 10h00 (non chronométré)

VTT

20 km (D+500) 35 km (D+1000) 50 km (D+1300)

Tarif en ligne: 10€

Départ à 8h45 (non chronométré)

• Lieu Salle des fêtes 24590 Archignac

• Tarif +2€ sur place

• Inscription gratuite pour les -12ans

• Ravitaillement sur le parcours

• Plaque de cadre VTT offerte

• Tourrain offert à tous les participants à l’arrivée à partir de 11h30

• Restauration et buvette sur place

• Penser à amener votre éco-cup

+33 6 32 02 54 44

