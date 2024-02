L’Archignacoise 15ème édition Archignac, dimanche 17 mars 2024.

L'Archignacoise 15ème édition

L’Archignacoise est organisée par l’Association Archignac en Fête. C’est une Course nature se déroulant sur les communes de Archignac et Saint-Amand de Coly situées entre Montignac et Sarlat.

Marche / Trail loisir :

9 km 15 km

Départ libre entre 8h et 10h

VTT

20 km, 35 km et 50 km

Départ groupé à 8h45

Gravel

40 km et 65 km

Départ libre entre 7h30 et 9h30

Tracé GPS Inscriptions en ligne obligatoire

• Lieu Salle des fêtes 24590 Archignac

• Tarif unique de 6€ sur internet +2€ sur place

• Inscription gratuite pour les -12ans

• Ravitaillement sur le parcours

• Plaque de cadre VTT offerte

• Tourrain offert à tous les participants à l’arrivée à partir de 11h30

• Restauration et buvette sur place

• Penser à amener votre éco-cup 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 07:30:00

fin : 2024-03-17

Salle des fêtes

Archignac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

