Paris INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris L’archéologue et le peintre. Aubin- Louis Millin et Franz Ludwig Catel dans la Calabre napoléonienne. Notes et dessins de la BnF INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’archéologue et le peintre. Aubin- Louis Millin et Franz Ludwig Catel dans la Calabre napoléonienne. Notes et dessins de la BnF INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 22 mars 2022, Paris. L’archéologue et le peintre. Aubin- Louis Millin et Franz Ludwig Catel dans la Calabre napoléonienne. Notes et dessins de la BnF

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le mardi 22 mars 2022 à 18:15

En 1811, l’archéologue Aubin-Louis Millin, directeur du cabinet des Médailles de la Bibliothèque impériale, part pour l’Italie, mandaté pour inspecter les monuments de la péninsule désormais sous autorité française. Poussant bien au-delà de Naples, il choisit de se rendre en Calabre. Les notes de Millin consacrées au voyage de Naples à Reggio font découvrir au lecteur une région alors inexplorée. La faune, la flore, la gastronomie, les sociabilités y sont observées avec le même soin que les ruines des cités antiques de la Magna Græcia, ou les restes des cathédrales normandes. L’archéologue s’est assuré les services du peintre prussien Franz Ludwig Catel, chargé de dessiner les paysages traversés et de fournir des relevés des monuments visités. Ces dessins sont parfois les uniques témoignages de sites et de monuments disparus. **Intervenants** Corinne Le Bitouzé (BnF), Marc Smith (École nationale des chartes, ENC) et Gennaro Toscano (BnF) _____ **À propos des Trésors de Richelieu** La Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art et l’École nationale des chartes organisent la 11e édition du cycle les Trésors de Richelieu, où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public. À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes (ENC)** **Comité scientifique** Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF) **Réservation conseillée :** [**http://bit.ly/inha_reservations**](http://bit.ly/inha_reservations) **Événement capté et retransmis en direct.**

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation d’un pass sanitaire valide.

Événement INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T18:15:00 2022-03-22T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein Adresse 2 rue Vivienne Ville Paris lieuville INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris