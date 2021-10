L’archéologie durant la Grande Guerre Théâtre de Saint-Dizier, 18 novembre 2021, Saint-Dizier.

Durant la Grande Guerre, la réalisation de fortifications de campagne et d’installations à but militaire entraîne le déplacement de millions de mètres cubes de terre, de sable et de pierres. Ces travaux conduisent à la mise au jour de trouvailles voire de véritables sites archéologiques. Les opérations liées à ces découvertes sont effectuées le plus souvent à l’arrière, quelquefois sur le front voire en première ligne – mais dans ce cas sous certaines conditions de sécurité -. Il arrive d’ailleurs que les « découvreurs » prolongent leurs découvertes par de véritables fouilles. Des opérations de « sauvetage » sont même réalisées. Toutefois, elles ne sont pas menées partout dans des circonstances identiques : les cas de destructions irrémédiables ne sont pas l’exception et des disparitions d’objets sont relatées par des archéologues. Michael Landolt évoquera les activités à caractère archéologique effectuées de 1914 à 1918 sur le front ouest, c’est-à-dire de la mer du Nord à la frontière suisse. Conférence proposée dans le cadre du cycle des Conférences du Jeudi, un partenariat entre la Ville de Saint-Dizier (Musée), l’association Archéolonna et le Conseil départemental de la Haute-Marne (Archives départementales).

