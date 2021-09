Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon L’ARCHE MAGIQUE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

L’ARCHE MAGIQUE Espace culturel Robert-Doisneau, 13 octobre 2021, Meudon. L’ARCHE MAGIQUE

du mercredi 13 octobre au dimanche 17 octobre à Espace culturel Robert-Doisneau

Delphi, un dauphin des plus timides, découvre l’Arche Magique, permettant de transformer n’importe quel poisson en ce qu’il souhaite devenir. Un jour, les murènes malintentionnées découvrent l’Arche et deviennent géantes. ANIMATION ETATS-UNIS – 2021 – 1H22 – +4 ANS Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T15:52:00;2021-10-17T14:30:00 2021-10-17T15:52:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon