Journées européennes du patrimoine – Arche des cimes L’Arche des Cimes Abriès-Ristolas, 16 septembre 2023, Abriès-Ristolas.

Abriès-Ristolas,Hautes-Alpes

A l’occasion de cet évènement national, les espaces muséographiques du Parc vous ouvrent leurs portes dans le Queyras..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

L’Arche des Cimes Ristolas

Abriès-Ristolas 05460 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of this national event, the Park’s museum spaces open their doors to you in the Queyras.

Con motivo de este acontecimiento nacional, los museos del Parque le abren sus puertas en las Queyras.

Anlässlich dieses nationalen Ereignisses öffnen die Museumsbereiche des Parks im Queyras ihre Türen für Sie.

Mise à jour le 2023-07-19 par Parc Naturel Régional du Queyras