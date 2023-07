Vacances à la ferme l’arche de rene Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, 24 juillet 2023, Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière.

Vacances à la ferme 24 – 28 juillet l’arche de rene 400

Séjour de 5 jours 4 nuit au sein d’un gîte situé non loin du lac de Der et au coeur d’un parc d’un hectare où se côtoient différents animaux de ferme. Les enfants auront le plaisir de découvrir et de s’occuper des lapins, canards, poules, chèvres, poneys et ânes du domaine. Mais ils pourront également découvrir la faunes et la flore local à travers diverses activités ludiques (land’art, découverte des animaux de la marre, randonnée avec les ânes…)

l'arche de rene eclaron braucourt sainte liviere Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:30:00+02:00

