Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe L’ARCHE DE LA NATURE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT TERRAIN Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

L’ARCHE DE LA NATURE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT TERRAIN Le Mans, 15 septembre 2021-15 septembre 2021, Le Mans. L’ARCHE DE LA NATURE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT TERRAIN 2021-09-15 – 2021-09-15 Parking du Gué Bernisson 102, rue de l’Estérel

Le Mans Sarthe Soif de nature ? Besoin de sensations fortes ? Venez nous rejoindre pour partir à la découverte de l’Arche de la Nature en trottinette électrique tout terrain ! Rappel des consignes : Chaussures plates et vêtements de sport ou décontractés (jeans ou pantalon de toile) recommandés. Casque et charlotte fournis. Le port du masque est obligatoire, une distance de sécurité devra être respectée. Tarif : 32€ / Adulte

27€ / Jeune (de 12 à 16 ans accompagné d’un adulte ou avec une autorisation parentale)

Durée : 1h15 préparatifs compris Rendez-vous sur le parking du Gué Bernisson.

Pas de billetterie sur place. Pour le confort de tous, les réservations sont obligatoires. Billetterie disponible à partir du 21 juin. Soif de nature ? Besoin de sensations fortes ? Venez nous rejoindre pour partir à la découverte de l’Arche de la Nature en trottinette électrique tout terrain ! Rappel des consignes : Chaussures plates et vêtements de sport ou décontractés (jeans ou pantalon de toile) recommandés. Casque et charlotte fournis. Le port du masque est obligatoire, une distance de sécurité devra être respectée. Tarif : 32€ / Adulte

27€ / Jeune (de 12 à 16 ans accompagné d’un adulte ou avec une autorisation parentale)

Durée : 1h15 préparatifs compris Rendez-vous sur le parking du Gué Bernisson.

Pas de billetterie sur place. Pour le confort de tous, les réservations sont obligatoires. Billetterie disponible à partir du 21 juin. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Parking du Gué Bernisson 102, rue de l'Estérel Ville Le Mans