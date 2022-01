L’ARCHE DE LA NATURE : AU PAS DES PERCHERONS Le Mans, 9 mars 2022, Le Mans.

L’ARCHE DE LA NATURE : AU PAS DES PERCHERONS Le Mans

2022-03-09 14:15:00 – 2022-03-09

Le Mans Sarthe

EUR 7 9 Entraîné par deux beaux percherons, découvrez en calèche les secrets et les anecdotes de l’Arche de la Nature et de ses différents espaces : forêt, bocage, plaine humide, rivière.

En partenariat avec l’Arche de la Nature

Votre guide sera Nathalie Jupin du service tourisme et patrimoine.

Rdv : au parking du Verger.

Billetterie uniquement à la maison du Pilier-Rouge.

Le Mans

dernière mise à jour : 2022-01-28 par