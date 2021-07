L’ARCHE DE LA NATURE AU PAS DES PERCHERONS Le Mans, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Le Mans.

L’ARCHE DE LA NATURE AU PAS DES PERCHERONS 2021-07-09 14:15:00 – 2021-07-09 16:00:00 Parking du Verger Arche de la Nature

Le Mans Sarthe

EUR 7 9 Entraîné par deux beaux percherons, découvrez en calèche les secrets et les anecdotes de l’Arche de la Nature et de ses différents espaces : forêt, bocage, plaine humide, rivière. En partenariat avec l’Arche de la Nature. Votre guide sera Nathalie JUPIN du Service Tourisme et Patrimoine.

Rdv à l’Arche de la Nature, au parking du verger.

