L'arche Crépusculaire – Visite nocturne et atelier photo, au clair de lune

Niort

2022-08-12 – 2022-08-12

En compagnie de l'artiste Marine Combes, visitez l'exposition L'arche crépusculaire au Pilori et participez à un atelier de réalisation de photogrammes une fois la nuit tombée. Gratuit – sur réservation au 05 49 78 74 11 A partir de 8 ans avec accompagnants.

