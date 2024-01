Soirée Brazil Brasserie du Causse Larche, vendredi 23 février 2024.

Soirée Brazil Brasserie du Causse Larche Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23

Ambiance BRAZIL avec la musique Calor de la Samba et de la Kizomba mais aussi avec un plat brésilien et des cocktails Caipirhina et passion fruit

Réservation conseillée 06 71 39 61 39

Brasserie du Causse 2 rue du Four

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



