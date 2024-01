Soirée Anti Saint Valentin Brasserie du Causse Larche, mercredi 14 février 2024.

Soirée Anti Saint Valentin Brasserie du Causse Larche Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14

Vous en avez marre qu’on vous impose la St Valentin, vous détestez le rose, vous défendez le célibat heureux, vous avez envie de vous amuser et danser, cette soirée est pour vous !

Ardoise de Tapas et bonne humeur

Réservation conseillée 06 71 39 61 39

Brasserie du Causse 2 rue du Four

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



L’événement Soirée Anti Saint Valentin Larche a été mis à jour le 2024-01-18 par Brive Tourisme