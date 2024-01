Soirée « Les Bronzés font du ski » Brasserie du Causse Larche, vendredi 9 février 2024.

Soirée « Les Bronzés font du ski » Brasserie du Causse Larche Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-09

Retrouvez l’ambiance des vacances au ski avec la raclette et le planter de bâton ; ) Et la seule piste noire de Corrèze fait son grand retour. N’oubliez pas votre bonnet, votre combi et vos skis ! Sur un malentendu…

Dégustation de bières, de vin, fromages et charcuteries . Que du bon sélectionné pour vous.

Réservation conseillée 06 71 39 61 39

Brasserie du Causse 2 rue du Four

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



L’événement Soirée « Les Bronzés font du ski » Larche a été mis à jour le 2024-01-18 par Brive Tourisme