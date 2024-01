concert Pop Rock Brasserie du Causse Larche, samedi 3 février 2024.

concert Pop Rock Brasserie du Causse Larche Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:00:00

fin : 2024-02-03

Concert Pop Rock de la bonne pop anglaise, de la bonne bière et un chouette plat réconfortant What else?

Réservation conseillée 06 71 39 61 39

Concert Pop Rock de la bonne pop anglaise, de la bonne bière et un chouette plat réconfortant What else?

Réservation conseillée 06 71 39 61 39

.

Brasserie du Causse 2 rue du Four

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



L’événement concert Pop Rock Larche a été mis à jour le 2024-01-18 par Brive Tourisme