Soirée Indienne Brasserie du Causse Larche, vendredi 26 janvier 2024.

Soirée Indienne Brasserie du Causse Larche Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:30:00

fin : 2024-01-26

Sortez vos plus beaux draps colorés et venez déguster des spécialités indiennes: poulet Tikka Massala, des naans, des samossas, du Dahl de lentilles corail. Avec de la musique indienne de Bollywood

Réservation conseillée 06 71 39 61 39

Brasserie du Causse 2 rue du four

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



