L’été des 6-12 ans – Atelier de construction Kapla® à Larçay Rue du 8 Mai, 20 juillet 2023, Larçay.

Atelier proposé par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Découvre un édifice qui te fera voyager dans le temps : imagine-toi en soldat romain au castellum de Larçay !

Ouvre bien les yeux et essaie de reproduire le monument observé avec des Kapla® !.

Jeudi 2023-07-20 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-20 16:30:00. 4 EUR.

Rue du 8 Mai

Larçay 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Workshop proposed by the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Discover a building that will take you back in time: imagine yourself as a Roman soldier in the castellum of Larçay!

Open your eyes and try to reproduce the monument with Kapla®!

Taller propuesto por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Descubra un edificio que le hará retroceder en el tiempo: ¡imagínese como un soldado romano en el castellum de Larçay!

¡Abra los ojos e intente reproducir el monumento que ha visto con Kapla®!

Workshop angeboten vom Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Entdecke ein Bauwerk, das dich auf eine Reise in die Vergangenheit schickt: Stell dir vor, du bist ein römischer Soldat im Castellum von Larçay!

Halte die Augen offen und versuche, das betrachtete Monument mit Kapla® nachzubauen!

Mise à jour le 2023-04-27 par ADT 37