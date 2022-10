Ateliers d’artistes : portes ouvertes à l’Arcanderie L’Arcanderie, 22 octobre 2022, Le moulinet-sur-solin.

Ateliers d’artistes : portes ouvertes à l’Arcanderie 22 et 23 octobre L’Arcanderie

Françoise Ledamoisel a participé à de nombreux salons parisiens ou régionaux où elle a obtenu différents prix et distinctions. L’huile et le pastel sont ses techniques favorites.

L’Arcanderie 3 Place de l’Église, Le moulinet-sur-solin Le moulinet-sur-solin

Ses thèmes les plus fréquents lui sont inspirés par son amour de la nature et la passion des voyages : fleurs, jardins et paysages, scènes de vie pittoresques et colorées animées de nombreux personnages. Son atelier du Moulinet est ouvert aux visiteurs sur rendez-vous.

Portée avec enthousiasme par les créateurs du Loiret, cette fête des arts et des talents garde comme objectif de favoriser la rencontre des publics avec les oeuvres et les savoir-faire, tout en valorisant les artistes et professionnels des métiers d’art installés en Loiret.

L’occasion est donnée à tous les participants, créateurs et visiteurs, de mettre en lumière la passion du beau, la capacité de résilience, le goût de l’espoir.



