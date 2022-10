UNE EDUCATION MANQUEE L’arc – scène nationale Le Creusot, 22 mars 2023, Le Creusot.

Opéra de poche en un Acte pour 3 chanteurs et 1 homme orchestre

L’arc – scène nationale Le Creusot Esplanade François Mitterrand Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Une Education Manquée est un opéra de poche composée par

Emmanuel Chabrier sur un livret de Eugène Leuterrier et Albert

Vanloo en 1879.

Gontran de Boismassif vient d’épouser Hélène de la Cerisaie, c’est la

nuit de noces. Gontran sait qu’il doit faire « quelque chose » avec sa

femme pendant cette nuit, mais il n’en a aucune idée !C’est la panique !

Il fait alors appel à son précepteur Maitre Pausanias chargé de lui

enseigner tout ce qu’un homme doit savoir. Nos trois personnages

vont donc passer la nuit malgré la bienséance, la galanterie et la pudeur

à essayer de combler ce manque à l’éducation de Gontran.

Cet opéra de poche est une véritable farce musicale. Dans notre esprit,

la farce se doit de parler d’un fait de société et de le tourner en dérision

afin de provoquer par le rire et la joie, une réflexion autour du sujet.

Elle se fonde sur la difficulté de parler de l’intime entre génération,

dans l’éducation et au sein d’un couple. C’est est d’autant plus difficile

dans un monde où un homme se doit d’être « viril, savant, fier, fort et

galant », et où la femme se doit d’être « soumise, pure et ignorante ».

Nous nous interrogeons alors sur ce dont nos personnages doivent se

défaire pour pouvoir aller de l’avant !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T20:00:00+01:00

2023-03-23T11:30:00+01:00