Visite guidée de L’arc – Scène nationale 16 et 17 septembre L’arc – Scène nationale Entrée libre. Réservation conseillée auprès de la billetterie.

Visitez les différents espaces du théâtre en compagnie de l’équipe de la scène nationale qui sera aussi présente pour évoquer les spectacles de la saison et vous conseiller dans vos choix de parcours de spectateurs. Découvrez les coulisses, les métiers et les anecdotes qui font l’histoire de L’arc. Les journées européennes du patrimoine à L’arc seront aussi rythmées par le premier jour de l’exposition « L’air du temps présent » et quelques suprises !

L'arc – Scène nationale Espace François Mitterrand, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 55 37 28 https://www.larcscenenationale.fr/ L'arc ouvre ses portes et invite chacun à la découverte via une visite guidée qui mènera le public à travers :

les différents espaces et coulisses du théâtre ;

l’exposition « L’air du temps présent » ;

une rencontre avec Hélène Gratet et la présentation des ressources qui ont permis la création du spectacle « L’Équilibriste ».

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

