L’Arc et le Sabre, imaginaire guerrier du japon Musée Guimet Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’Arc et le Sabre, imaginaire guerrier du japon Musée Guimet, 16 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 16 mars 2022 au lundi 20 juin 2022 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

Représentations théâtrales, parodiques ou bien véritables portraits, cette exposition présentera la manière dont est perçu le samouraï, l’imaginaire qui l’englobe et sa reprise par la culture populaire illustrant la vision du samouraï occidentale et extra- occidentale. Elle s’organise autour du personnage du samouraï mais aussi de l’imaginaire qui l’entoure. Replaçant le samouraï dans son contexte historique, l’exposition s’attache à retracer les facettes multiples de ce guerrier et de son environnement culturel : culture aristocratique, goût pour le théâtre nô, cérémonie du thé ou bien poésie. Avec près de 100 œuvres, le cœur de la présentation sera constitué d’estampes, auxquels s’ajoutent des éléments d’armement et des objets d’art.- Mais cette exposition a aussi pour objectif de montrer la manière dont le samouraï est perçu, voire fantasmé ou parodié. L’Histoire des 47 rônins, à travers la série d’estampes conservées au MNAAG, vient étayer le propos en montrant les guerriers les plus emblématiques du Japon. L’exposition met enfin en avant la reprise de l’image du guerrier japonais par la culture populaire (cinéma, BD, jeux vidéos) illustrant la vision du samouraï dans le Japon moderne et en Occident. Le samouraï a contribué à incarner l’identité nationale du Japon, entres autres, dans le cinéma. Musée Guimet 6, place d’Iéna Paris 75016 Contact : https://www.guimet.fr/ Expo

Date complète :

