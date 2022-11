2E2M INVITE JULIETTE L’ARC-EN-CIEL, THÉÂTRE DE RUNGIS Rungis Catégories d’évènement: Rungis

2E2M INVITE JULIETTE L’ARC-EN-CIEL, THÉÂTRE DE RUNGIS, 8 novembre 2022, Rungis. 2E2M INVITE JULIETTE Mardi 8 novembre, 20h30 L’ARC-EN-CIEL, THÉÂTRE DE RUNGIS concert L’ARC-EN-CIEL, THÉÂTRE DE RUNGIS 1 place du Général de Gaulle, 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne Île-de-France Plongez dans l’univers singulier, fantasque et succulent de Juliette. Retrouvez quelques-unes de ses chansons phares orchestrées de manière inédite par le compositeur argentin Tomás Bordalejo. Un voyage théâtral et musical interprété par Juliette et l’Ensemble 2e2m. Également au programme une étonnante revisite par Salvatore Sciarrino de la cultissime chanson Singin’ in the Rain. Mais aussi l’une des truculentes Brèves de Jacques Rebotier, ainsi que des extraits tout aussi cocasses de la suite Ecos d’Oscar Strasnoy, « écho » aux Sequenze de Berio. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

PROGRAMME

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Chansons de Juliette

orchestrées par Tomás Bordalejo Jacques Rebotier -Tu viens ? Oscar Strasnoy -Ecos (extraits) Salvatore Sciarrino -Anamorfosi ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

DISTRIBUTION

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Juliette -chant et piano Florent Didier -direction et trombone Emma Landarrabilco -flûte

Véronique Fèvre -clarinette

Juliette Herbet -saxophone

Cédric Bonnet -cor

Jérémy Lecomte -trompette

Alain Huteau -percussions

Véronique Briel -piano

Hélène Maréchaux, Apolline Kirklar -violons

Claire Merlet -alto

Sarah Givelet -violoncelle

Bernard Lanaspèze -contrebasse ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

INFOS PRATIQUES

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

► Mardi 8 novembre, 20h30 ► Le Théâtre de Rungis

1 place du Général de Gaulle, 94150 Rungis ► Infos et réservations : theatre-rungis.fr

2022-11-08T20:30:00+01:00

2022-11-08T22:00:00+01:00 photos Juliette © Yann Horan / 2e2m © Pierre Gondard

