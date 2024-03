L’Arc de triomphe, un décor de cinéma Arc de triomphe Paris, samedi 22 juin 2024.

Le samedi 22 juin 2024

de 14h00 à 17h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans. payant

De 9 à 16 euros.

Pour le petit ou bien le grand écran, réalisez votre tournage dans un cadre monumental. Action !

PRÉSENTATION

Objet et sujet cinématographique, l’Arc de triomphe est devenu à l’écran un symbole de Paris et de la France. Après une visite du monument, les participants seront initiés à l’analyse d’extraits et de photogrammes de grands classiques et de films d’animation célèbres. Ils seront ensuite guidés à la réalisation d’un court-métrage documentaire dans le monument. Le document réalisé ensemble sera envoyé par e-mail à l’issue de l’atelier.

Matériel fourni. Possibilité d’apporter un appareil photo/vidéo ou un smartphone.

Atelier animé par la photographe Avril Dunoyer

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Etoile 75008

Contact : https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/l-arc-de-triomphe-un-decor-de-cinema service.educatifarc@monuments-nationaux.fr https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/l-arc-de-triomphe-un-decor-de-cinema

© DR / Centre des monuments nationaux Affiche de l’Atelier cinema de l’Arc de triomphe