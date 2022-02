L’ARBROSCOPE Champigny-sur-Veude, 7 mai 2022, Champigny-sur-Veude.

L’ARBROSCOPE Champigny-sur-Veude

2022-05-07 15:45:00 – 2022-05-07 17:00:00

Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire Champigny-sur-Veude

Ce spectacle est présenté en « POP UP », grâce à d’immenses livres animés, les volumes des décors apparaitront et disparaitront comme par enchantement, des constructions insoupçonnées se déplieront au service de l’histoire créant la surprise et l’émerveillement chez l’enfant et rappelant aux enseignants les livres animés de leur jeunesse.

Planté au milieu du pré, l’arbre immuable marque les saisons, lieu d’accueil, de jeux, d’histoires, de rencontres, univers à lui tout seul… Et pourtant, l’arbre est menacé !

Veut-on le couper ? L’ébrancher ? Le débiter ?

Mais c’est Filao, notre héros, qui avec ses amis, le sauve.

Petite fable écologique à rebondissements et à thèmes multiples pour enfants et un peu plus grands.

Info et résa :

Tél. 02 47 65 66 20 / tourisme.ste.maure@gmail.com

Ce spectacle est présenté en « POP UP », grâce à d’immenses livres animés, les volumes des décors apparaitront et disparaitront comme par enchantement, des constructions insoupçonnées se déplieront au service de l’histoire créant la surprise et l’émerveillement chez l’enfant .

Ce spectacle est présenté en « POP UP », grâce à d’immenses livres animés, les volumes des décors apparaitront et disparaitront comme par enchantement, des constructions insoupçonnées se déplieront au service de l’histoire créant la surprise et l’émerveillement chez l’enfant et rappelant aux enseignants les livres animés de leur jeunesse.

Planté au milieu du pré, l’arbre immuable marque les saisons, lieu d’accueil, de jeux, d’histoires, de rencontres, univers à lui tout seul… Et pourtant, l’arbre est menacé !

Veut-on le couper ? L’ébrancher ? Le débiter ?

Mais c’est Filao, notre héros, qui avec ses amis, le sauve.

Petite fable écologique à rebondissements et à thèmes multiples pour enfants et un peu plus grands.

Info et résa :

Tél. 02 47 65 66 20 / tourisme.ste.maure@gmail.com

Champigny-sur-Veude

dernière mise à jour : 2022-02-03 par