Villecelin Cher Villecelin Cette balade matinale au cœur des Prairies de Beauvoir sera l’occasion de parler de l’arbre, de sa vie et ses usages, avec en particulier un zoom sur les bouchures, chapeautée par une experte, Charlotte de Nature 18.

Une intervenante des Bains de forêt proposera un extrait de « bain de forêt » au côté d’un arbre remarquable marquant le site par sa prestance.

Un rendez-vous instructif et ludique pour une meilleure réhabilitation de nos bouchures notamment. Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, le thème étant: l’Arbre, vie et usages, l’Office de Tourisme propose une matinée dominicale sur le site préservé des Prairies de Beauvoir.

Prévoir casquette, vêtements fermés. Réservation indispensable. Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, le thème étant: l’Arbre, vie et usages, l’Office de Tourisme propose une matinée dominicale sur le site préservé des Prairies de Beauvoir.

