L’arbre qui parle, 10 août 2022, Nantes.

2022-08-10

Horaire : 16:00 16:45

Gratuit : oui à partir de 3 ans

Il semblerait que les humains et les animaux parlent la même langue et traversent des histoires qui se ressemblent : le singe et l’abeille n’ont pas pu manger ensemble ; le lièvre, moqueur, trop sûr de lui, a perdu la course contre le caméléon… Conteur et musicien d’origine gabonaise, Rémy Boussengui nous emmène en conte et en musique, et avec délectation, dans la vie de la forêt. Rémy Boussengui : conte, arc musical et percussions Public : à partir de 3 ans

Breil – Barberie Nantes 44100

0251823770 https://www.auxheuresete.com