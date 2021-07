« L’arbre poète ou la joie retrouvée » Vailly-sur-Sauldre, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Vailly-sur-Sauldre.

« L’arbre poète ou la joie retrouvée » 2021-07-24 19:00:00 – 2021-07-24

Vailly-sur-Sauldre Cher Vailly-sur-Sauldre

L’Office de Tourisme du Grand Sancerrois organise une représentation poétique à la Grange pyramidale de Vailly-sur-Sauldre.

« Venez écouter l’Arbre qui parle et chante et vous enivre avec ses mots venus du cœur ! Entre rire et émotion, vous partagerez un moment intense d’intimité en découvrant qu’il y a toujours un baiser à la pointe de l’ombre grâce au poète qui sommeille en chacun de nous. »

« Avec une douzaine de spectacles à son actif, Danielle Marty, écrivaine et comédienne professionnelle, a spécialement composé ce florilège pour aller à la rencontre des habitants du Cher où elle réside aujourd’hui. »

accueil@tourisme-sancerre.com +33 2 48 54 08 21

