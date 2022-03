L’Arbre Médiathèque Pradettes Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L’Arbre Médiathèque Pradettes, 9 avril 2022, Toulouse. L’Arbre

Médiathèque Pradettes, le samedi 9 avril à 15:00

### Spectacle par la Compagnie Rouges les Anges _Itinéraire de création / Temps fort écologie _ D’après les albums jeunesse L’arbre de Sandrine Thommen et L’Amazonie dans mon jardin de Baum et Dedieu. Théâtre d’objets et marionnettes sur table pour dire, raconter, réfléchir et réagir parce qu’il est grand temps de prendre soin de notre planète. Trois histoires rassemblées le temps d’un spectacle, qui nous mèneront à la rencontre du dragon nature, dans la forêt d’Amazonie ou bien simplement dans notre jardin… ### Plus d’infos [Site de la Médiathèque des Pradettes](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/larbre-itineraire-de-creation/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 9 avril 2022 à 15h * À partir de 4 ans

Entrée libre

Culture Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T16:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Pradettes Adresse 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Médiathèque Pradettes Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Pradettes Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

L’Arbre Médiathèque Pradettes 2022-04-09 was last modified: by L’Arbre Médiathèque Pradettes Médiathèque Pradettes 9 avril 2022 Médiathèque Pradettes Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne