L’arbre et la vallée Prissac, 6 décembre 2022, Prissac. L’arbre et la vallée

Rue du Foyer Prissac Indre

2022-12-06 09:30:00 – 2022-12-07 12:00:00 Prissac

Indre Prissac Atelier le 6 décembre :

– Quel futur imaginer, quelles actions engager pour nos paysages ?

– Point d’avancement du diagnostic / Atelier de construction des valeurs et enjeux des paysages en MOVA.

Soirée L’arbre du village, l’arbre du bocage, le 7 décembre

– L’arbre dans les bourgs et les villages (par A ciel Ouvert)

A travers une galerie de photos et de croquis commentés, l’Arbre qui évolue dans l’espace urbanisé est exploré dans ses dimensions sous-souterraines, aériennes, fonctionnelles, esthétiques.

– Une étude historique et de l’évolution du chêne en MOVA (par A comme Arbre)

Restitution de l’avancée de l’étude historique menée sur le chêne pédonculé en MOVA par Jean-Eudes Bégard à partir d’archives et d’enquêtes sur le terrain. Dans le cadre du Plan de Paysage sur le territoire Marche Occitane Val d’Anglin, le Parc qui accompagne la démarche vous invite à participer à deux rencontres autour de « L’arbre et la Vallée, paysans et habitants pour un avenir commun » en MOVA +33 2 54 28 12 12 ©HVI

