Genève Muséum d'histoire naturelle Genève L’ARBRE ET LA CITÉ, PAR ERIC AMOS, BERTRAND FAVRE ET ROBERT PERROULAZ Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

L’ARBRE ET LA CITÉ, PAR ERIC AMOS, BERTRAND FAVRE ET ROBERT PERROULAZ Muséum d’histoire naturelle, 22 novembre 2021, Genève. L’ARBRE ET LA CITÉ, PAR ERIC AMOS, BERTRAND FAVRE ET ROBERT PERROULAZ

Muséum d’histoire naturelle, le lundi 22 novembre à 19:00

Conférence sur la question de l’arborisation en ville. [Présentation plus détaillée des trois interventions sur le site de la SGEO.](https://sgeo-ge.ch/larbre-et-la-cite-par-eric-amos-bertrand-favre-et-robert-perroulaz/) La conférence sera précédée de l’Assemblée générale annuelle de la SGEO.

Gratuit

Plante & Cité au chevet des arbres en ville, par Eric Amos / La stratégie d’arborisation cantonale, par Bertrand Favre / Etre un arbre à Genève, par Robert Perroulaz Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T19:00:00 2021-11-22T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse Route de Malagnou 1, 1208 Genève Ville Genève lieuville Muséum d'histoire naturelle Genève